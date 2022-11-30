Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, A Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdi. Peki, Arda Güler sahalardan ne kadar uzak kalacak? Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in sakatlığı ne zaman geçecek? İşte detaylar...

Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, A Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdi. Peki, Arda Güler sahalardan ne kadar uzak kalacak? Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in sakatlığı ne zaman geçecek? İşte detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Fenerbahçe, Arda Güler'in Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdiğini açıkladı. Arda'nın dizinde travma tespit edildiği bildirildi.

"DİZİNDE TRAVMA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

1 AY SÜREBİLİR

Arda Güler'in dönüşünün en iyi ihtimalle 1 ay olabileceği belirtiliyor. Dönüş süreci henüz net değil.