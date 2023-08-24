Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Merak edilenler arasında ise Arda Güler ne zaman oynayacak? Arda Güler'in sakatlığı geçti mi, ilk maçı ne zaman? soruları yer aldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun ne zaman oynayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak? Arda Güler'in sakatlığı geçti mi, ilk maçı ne zaman?

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşerek doktorları şaşırtan 18 yaşındaki futbolcunun, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçıyla siftah yapması bekleniyor.

HIZLA İYİLEŞİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.

Arda Güler

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Eylül ayı sonunda sahalara döneceği düşünülen Arda Güler, Real Madrid'in iç sahada oynayacağı Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olacak.