Sakatlık sürecinin ardından Real Madrid ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler, teknik ekibi büyülemeye devam ediyor. Peki, Arda Güler ne zaman oynayacak? Arda Güler hangi maçta oynayacak?

Yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, bıraktığı yerden devam ediyor. Genç yıldız, performansıyla teknik ekibin yine yüzünü güldürdü. Arama motorlarında ise Arda Güler ne zaman oynayacak? Arda Güler hangi maçta oynayacak? soruları aratıldı.

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Sakatlık sürecinin ardından Real Madrid ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler, teknik ekibi büyülemeye devam ediyor. Genç yıldızın hızlı bir şekilde tedavi sürecini tamamlaması ve idmandaki performansı, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi de oldukça şaşırttı. Güler'in 30 Eylül'de oynanacak Girona maçında sahada olması bekleniyor.

GIRONA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler istekli oyunu ve attığı gollerle teknik ekibi büyüledi. Kısa süre içinde iyileşme sürecini tamamlayacak olan Güler'in 30 Eylül'de Girona ile deplasmanda yapılacak maçta kadroya girmesi bekleniyor.

ANCELOTTI DAHA GEÇ DÖNMESİNİ BEKLİYORDU

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda'nın 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti. Takıma beklenenden erken dönen Arda, antrenman performansıyla da Ancelotti'yi oldukça şaşırttı.