Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor? merak ediliyor. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Arda Güler'in transferinde babası ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor? gündeme geliyor. Peki, Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor?

Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor? gündeme geliyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine dizen Arda Güler için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi. Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor? merak ediliyor. Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler transfer için ne kadar komisyon istiyor? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER NE KADAR KAZANIYOR?

Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Arda Güler'in transferinde babası ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Güler'in Avrupa'ya transferinde babasının 18-20 milyon euroluk komisyon istemesinin en büyük engellerden biri olduğu belirtildi.

ARDA GÜLER TRANSFER İÇİN NE KADAR KOMİSYON İSTİYOR?

İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'nun iddasına göre; Arda Güler'in Avrupa'ya transferinin önündeki en büyük engel babası. Genç yıldızın babası, oğlunun transferinden 18-20 milyon euro komisyon istiyor.

Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.