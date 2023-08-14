Ünlü futbolcu Arda Güler'in sağlık durumu merak konusu oldu. Arda Güler sakatlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Arda Güler ne ameliyatı olacak? Arda Güler sakatlık durumu nedir? İşte detaylar...

Real Madrid forması giyen Arda Güler, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat olacak. Arda Güler'in ne ameliyatı olacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Arda Güler sakatlık durumu araştırılmaktadır. Peki, Arda Güler ne ameliyatı olacak? Arda Güler sakatlık durumu nedir? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER NE AMELİYATI OLACAK?

Real Madrid forması giyen Arda Güler, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat olacak. Genç yıldız, ameliyatın sorunsuz geçmesi durumunda yaklaşık 2 ay sonra sahalara güçlü bir şekilde dönecek. Ancak daha önce diz ameliyatı olan birçok futbolcu da olduğu gibi tedavinin sonuç vermemesi durumunda Arda'nın yeniden bıçak altına yatma olasılığı bulunuyor.

ARDA GÜLER SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Marca'da yer alan habere göre; Bugün ameliyat olacak Arda Güler'in yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arda Güler'in dizinden olacağı ameliyat sonrası kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Daha önce birçok futbolcunun diz ameliyatı geçirdikten sonra eski performansından oldukça uzaklaştığı ya da sakatlığının tekrarladığı biliniyor.