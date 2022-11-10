Arda Güler milli takıma çağrıldı mı? Arda Güler milli takımda var mı? Milli takım aday kadrosunda Arda Güler var mı?

Arda Güler milli takıma seçildi mi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türk futbolunun yetiştirdiği genç yetenek Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından A milli takıma çağrılacak mı merak konusuydu. Peki, Arda Güler milli takıma çağrıldı mı? Arda Güler milli takımda var mı? İşte, Arda Güler milli takımda mı yanıtı!

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Arda Güler milli takıma seçildi mi? Arda Güler milli takım aday kadrosunda var mı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türk futbolunun yetiştirdiği genç yetenek Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından A milli takıma çağrılacak mı merak konusuydu. Peki, Arda Güler milli takıma çağrıldı mı? Arda Güler milli takımda var mı? İşte, Arda Güler milli takımda mı yanıtı haberimizde...

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ Mİ?



A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda Arda Güler de yer aldı.

İşte, A milli takımımızın aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç ilk kez aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.