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Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!

Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!

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A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Arda Güler ilk milli takım golünü attı. Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!

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A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor.. Mücadelede ilk 11'ler yer almayan sonradan oyuna giren Ara estetik bir gole imza attı Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM GOL İZLE!

Türkiye'nin 11'i şu şekilde:

Türkiye : Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler : Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Arda Güler Gündem Spor Haberler

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