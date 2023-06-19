Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!
Gündem Haberleri
A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Arda Güler ilk milli takım golünü attı. Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!
A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor.. Mücadelede ilk 11'ler yer almayan sonradan oyuna giren Ara estetik bir gole imza attı Arda Güler milli takım gol izle! Arda Güler Galler golü izle HD!
ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM GOL İZLE!
Türkiye'nin 11'i şu şekilde:
Türkiye : Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.
Galler : Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.
?????GOOOLL!! ARDA GÜLEEERRR!! HARİKA, MÜKEMMEL!! KLASINA YAKIŞAN MÜTHİŞ BİR GOLL! KALECİ ÇARESİZ!???? pic.twitter.com/aGqRyvkFgM— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023