Arda Güler Milan'a mı gidiyor? Arda Güler Real'den ayrılıyor mu?mi?

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için Milan'ın devreye girdiği ve son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi. Peki, Arda Güler Milan'a mı gidiyor? Arda Güler Real'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler'e İtalyan devi Milan'ın talip olduğu belirtildi. Milan'ın, Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği ve Real Madrid'in de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü ifade edildi. Arda Güler'in transferi için son kararı Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez verecek. Peki, Arda Güler Milan'a mı gidiyor? Arda Güler Real'den ayrılıyor mu?

ARDA GÜLER MİLAN'A MI GİDİYOR?

İspanyol basınında yer alan habere göre, orta sahasına takviye yapmak isteyen Milan, gözüne Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'i kestirdi.

Haberde, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü kaydedildi.

SON KARARI PEREZ VERECEK

Sezon başından bu yana art arda sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamazken, yıldız futbolcu için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.