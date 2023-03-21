Avrupa ekipleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in peşini bırakmıyor. Barcelona, PSG ve Atletico Madrid gibi takımlarla adı anılan genç yıldız için son olarak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Peki, Arda Güler Marsilya'ya mı gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek?

Ne PSG ne Barcelona! Marsilya, Arda Güler için harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Jorge Jesus'un görev verdiği maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını tarafından çıkan iddiaların ardından futbolseverler Arda Güler Marsilya'ya mı gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek? sorularını araştırdı.

ARDA GÜLER MARSİLYA'YA MI GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Jorge Jesus'un görev verdiği maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını, 18 yaşındaki futbolcu için Marsilya iddiasını ortaya attı. Sevilla maçını izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, 18 yaşındaki futbolcuyu takımında istediği ifade edilirken, 15 milyon euroya transferi bitirebileceği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde Arda Güler'e Fransız ekibi Marsilya'nın talip olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Sevilla ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Arda'yı izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, genç futbolcuyu takımında istediği belirtildi.

Marsilya'nın Arda Güler'i 15 milyon euroya transfer edebileceği iddia ediliyor. Ancak Fenerbahçe'nin mevcut bonservisi 11 milyon euro olan Güler'i 15 milyon euronun çok daha üzerinde bir paraya göndermesi bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.