Arda Güler maçta neden yok, oynamayacak mı? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler yok mu, neden yok, oyuna girecek mi, yedekte mi?

Arda Güler Şampiyonlar Ligi maçında forma girmeyecek mi? Arda Güler maçta neden yok? Arda Güler yedekte mi? Arda Güler ne zaman oyuna girecek? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Arda neden yok? Arda neden ilk 11 başlamadı? Ayrıntılar sizlerle...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı bugün 27 Temmuz Çarşamba saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

ARDA GÜLER FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Genç yetenek Arda Güler maça yedekte başlayacak. Arda Güler ilk 11'de yer almadığı için oyunda yer almadı. Fakat oyunun ilerleyen zamanlarında teknik direktör Arda Güler'i oyuna sokabilir.