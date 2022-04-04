Arda Güler maaş ne kadar kazanıyor? Arda Güler serbest kalma bedeli ne kadar? Arda Güler'in sözleşme detayları!

Arda Güler ne kadar kazanıyor? Sarı-Lacivertliler taraftarların gözbebeği 17 yaşındaki Arda Güler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Arda'nın sözleşmesine koyulan serbest kalma maddesiyle genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği garantiye alındı. Peki, Arda Güler ne kadar kazanıyor? Arda Güler serbest kalma bedeli ne kadar? Arda Güler maaşı ne kadar? Arda Güler maaş ne kadar kazanıyor? İşte, Arda Güler sözleşme detayları!

ARDA GÜLER SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-Lacivertliler 6 genç futbolcusuyla yeni mukavele yaptı. Taraftarların gözbebeği 17 yaşındaki Arda Güler de 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Arda'nın sözleşmesine koyulan serbest kalma maddesiyle genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği garantiye alındı.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu için serbest kalma maddesinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Arda Güler reşit olduktan sonra yeni bir mukavele imzalanma planı da var. Arda Güler'in maaşı kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.

ARDA GÜLER'İN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Takvim'in haberine göre; sözleşmede yer alan maddede Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ İLK ETAPTA 3 YILLIK

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre ise sarı-lacivertlilerin genç yıldızla imzalayacağı sözleşmenin süresi 5 yıllık olacak. 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor.

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