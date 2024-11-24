Arda Güler'in, Real Madrid'in Leganes karşısında oynayacağı maçta yer alıp almayacağı, futbol severler tarafından merakla takip ediliyor. Genç yıldız, sezon başından itibaren zaman zaman şans bulsa da genellikle yedek kulübesinde bekliyor. Özellikle Arda'nın kadroya alınıp alınmayacağı, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin maç stratejisi ve oyuncu seçimlerine bağlı olacak. Peki, Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER LEGANES-REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler ise kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4. kez ilk 11'de yer aldı.