Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'e girmek için çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanları oldukça verimli geçen futbolcumuz hakkında Real Madrid kadrosuna girdi mi, ilk 11'e girdi mi merak edilmişti. Peki, Arda Güler kadroya alındı mı, R. Madrid ilk 11'de olacak mı 2023? Arda Güler Real Madrid kadrosuna alındı mı, ilk 11'de var mı? İşte detaylar...

Arda Güler de yer alıyor! Real Madrid'in ABD kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon öncesi ABD'de düzenlenecek olan 'Soccer Champions Tour' turnuvasına katılacak olan Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler de kadroda yer alıyor. Arda Güler kadroya alındı mı, R. Madrid ilk 11'de olacak mı 2023? Arda Güler Real Madrid kadrosuna alındı mı, ilk 11'de var mı? İşte bilgiler...

ARDA GÜLER REAL MADRİD KADROSUNA ALINDI MI, İLK 11'DE VAR MI?

Yeni sezon öncesi ABD'de düzenlenecek olan 'Soccer Champions Tour' turnuvasına katılacak olan Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Eflatu-beyazlılarda, Fenerbahçe'den transfer edilen Milli oyuncu Arda Güler de kadroda yer aldı.

ABD'de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Real Madrid 'in kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu' da yer aldı.

25 kişilik Real Madrid kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: