Adını tüm dünyanın duyduğu Türk futbolcu Arda Güler, Real Madrid'e imza atmak atmak için İspanya'ya gitti. Sporseverlerin merak ettiği bir konu ise Arda Güler İngilizce biliyor mu? oldu. Peki, Arda Güler hangi dilleri biliyor? Arda Güler İngilizce konuşabiliyor mu? İşte detaylar…

Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler son zamanların en çok konuşulan kişisi oldu. Özellikleri saygılı tavırlarıyla dikkatleri toplayan Güler için Arda Güler İngilizce biliyor mu? Arda Güler hangi dilleri biliyor? Arda Güler İngilizce konuşabiliyor mu? Soruları soruluyor. İşte detaylar..

ARDA GÜLER İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

Fenerbahçe'deki tüm futbolcuların ve teknik heyetin çok sevdiği Arda Güler, özellikle Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Michy Batshuayi ile yakın bir ağabey-kardeş ilişkisi içinde. Okulda öğrendiği İngilizce'yi antrenmanlarda yabancı takım arkadaşları ve Ferdi, Emre ile konuşarak geliştiriyor. Güler yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi: "İngilizce biliyorum ama Türkçe konuşmak istiyorum."

ARDA GÜLER NEDEN REAL MADRİD'İ SEÇTİ?

Neden Barcelona yerine Real Madrid'i seçtin? sorusuna Arda Güler: "Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Ama Real Madrid sizi istediğinde buraya gelmeniz gerekiyor. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Bütün yeteneklerimi Real Madrid'te göstermek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Sözlerine "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum" diyerek devam eden Arda Güler Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için hiç kolay değildi. Dünyanın en iyi kulübüne geldim ve kulübüm de benim üzerimden maddi bir kazanç sağladı. Kariyerim açısından önemli bir seçimdi. Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu." ifadelerini kullandı.