Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı. Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları nedir? İşte Arda Güler yeni sözleşme detayları merak ediliyordu. İşte detaylar...

Arda Güler sözleşmesi uzatıldı mı? Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı. Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları nedir? İşte Arda Güler yeni sözleşme detayları merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI MI?

Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

SERBEST KALMA MADDESİ DETAYI YOK

Fenerbahçe'den yapılan bildirimde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

1308 DAKİKADA 6 GOL 5 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.