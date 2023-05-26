Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları nedir? İşte Arda Güler yeni sözleşme detayları!
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Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı. Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları nedir? İşte Arda Güler yeni sözleşme detayları merak ediliyordu. İşte detaylar...
Arda Güler sözleşmesi uzatıldı mı? Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı. Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı mı? Sözleşme detayları nedir? İşte Arda Güler yeni sözleşme detayları merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan bildirimde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.