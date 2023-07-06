Arda Güler'in sevgilisi var mı? Arda Güler'in sevgilisi kim, adı ne?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sadece spor gündeminde değil magazin gündeminde de geniş yer kapladı. Genç futbolcunun sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyor. Peki Arda Güler sevgilisi var mı? Arda Güler sevgilisi kim, adı ne?

Arda Güler sevgilisi var mı? Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sadece spor gündeminde değil magazin gündeminde de geniş yer kapladı. Genç futbolcunun sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyor. Peki Arda Güler sevgilisi var mı? Arda Güler sevgilisi kim, adı ne? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Genç yıldız futbolcu Arda Güler'in sevgilisinin olmadığı bilinmektedir. Daha önce Arda Güler'in Clara isimli (pdm.clara) Instagram fenomeni ile takipleşmesi ve fotoğraflarını beğenmesi üzerine sevgililer mi sorusu gündeme gelmişti. Ancak daha sonra söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenilmiştir.