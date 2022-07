Arda Güler'in serbest kalma bedeli! Arda Güler'in serbest kalma bedeli ne kadar?

Arda Güler serbest kalma bedeli merak ediliyor. Oynadığı futbolla Fenerbahçe taraftarlarının ve futbolseverlerin beğenisini kısa sürede kazanan Arda Güler'in talipleri artıyor. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, bütün futbolseverler tarafından Arda Güler'in serbest kalma bedeli merak ediliyor. Peki Arda Güler'in serbest kalma bedeli ne kadar? İşte, Arda Güler serbest kalma bedeli haberimizde...

ARDA GÜLER'İN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro, ikinci yılında bu rakamın 25 milyon euro'ya, son sezonda ise 30 milyon euro'ya çıktığı biliniyor. Arda Güler'in bir sezonda 1500 dakikadan az süre alması halinde sözleşmesinde serbest kalma maddesi 5 milyon euro'ya iniyor.

ARSENAL'IN LİSTESİNDE

Dünya devi Arsenal, 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'i yakından takip ediyor. Daily Express'in haberine göre West Ham'dan yıldız futbolcu Jarrod Bowen'i isteyen Arsenal, bir diğer Londra ekibi olan West Ham'ın bonservis bedeli olarak 70 milyon euro önermesi ile maliyeti daha düşük isimlere yöneldi. Haberde, yönetime 5 kişilik transfer listesi sunan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, bu listeye Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i de dahil ettiği aktarıldı.