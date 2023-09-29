Real Madrid takımında oynayan Arda Güler'in sakatlığı nedir ve ciddi mi merak ediliyor. Arda Güler ne zaman iyileşecek ve Arda Güler ne zaman sahalara döneceği gündeme geliyor. Peki, Arda Güler'in sakatlığı nedir, ciddi mi? Arda Güler ne zaman iyileşecek?

Arda Güler'in sakatlığı nedir, ciddi mi ve Arda Güler ne zaman iyileşeceği gündeme geliyor. Real Madrid ile geçirdiği sezon başı kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu. Arda Güler'in sakatlığı nedir ve ciddi mi merak ediliyor. Arda Güler ne zaman iyileşecek ve Arda Güler ne zaman sahalara geri döneceği araştırılıyor. Arda Güler'in sakatlığı nedir, ciddi mi? Arda Güler ne zaman iyileşecek? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER'İN SAKATLIĞI NEDİR, CİDDİ Mİ?

Arda Güler'in sahalara döneceği tarih netleşmeye başlıyor. Milli futbolcunun, Real Madrid'in 21 Ekim'de Sevilla ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynayacağı karşılaşmada süre alması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı için yaptığı açıklamada, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." dedi.

ARDA GÜLER NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Real Madrid'de iyileşme sürecinin sonunda bir kez daha sakatlanan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi netleşiyor. Milli futbolcunun, eflatun-beyazlıların 21 Ekim'de Sevilla ya da 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynanacak karşılaşmada süre alması bekleniyor.