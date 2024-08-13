Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar? Arda Güler hangi takımlardan, ne kadar teklif alıyor? Arda Güler piyasa değeri güncel!

Arda Güler güncel piyasa değeri ne? Arda Güler ne kadar teklif alıyor? Arda Güler piyasa değeri 2024! İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. işte Arda Güler ve piyasa değeri ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ARDA GÜLER PİYASA DEĞERİ

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlenmişti. EURO 2024'ün ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yaptığı bu güncelleme ile Güler'in değeri rekor seviyeye ulaştı ve Hakan Çalhanoğlu ile aynı seviyeye çıktı.

Arda Güler'in yeni piyasa değeri artık 45 milyon euro olarak belirlendi.