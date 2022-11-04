Arda Güler'in piyasa değeri kaç milyon? Arda Güler'in güncel transfer bedeli piyasa değeri ne kadar, kaç milyon Euro'dur? Kaç milyon Dolar ve TL?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in piyasa değeri kaç milyon merak ediliyor. Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yetenek Arda Güler'in değeri her geçen gün yükseliyor. Peki, Arda Güler'in piyasa değeri kaç milyon? Arda Güler'in transfer bedeli ne kadar, kaç milyon Euro'dur? İşte detaylar...

Arda Güler'in güncel transfer değeri ne kadar, kaç milyon TL, kaç milyon Dolar, kaç milyon Sterlin, kaç milyon Euro'dur? Arda Güler'in piyasa değeri kaç para, ne kadar? Güncel piyasa değeri belli oldu mu? Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler'in değeri kaç milyon? İşte bilgiler...

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ KAÇ MİLYONDUR?

Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'dur. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in 13 Eylül 2022 piyasa değeri 9 milyon Euro'ydu. Aynı siteye göre 27 Ekim 2022 piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Arda Güler piyasa değeri kaç milyon Euro : 10 milyon Euro

Arda Güler piyasa değeri kaç milyon Dolar : 9.8 milyon Dolar

Arda Güler piyasa değeri kaç milyon Sterlin : 8.7 milyon Sterlin

Arda Güler piyasa değeri kaç milyon TL : 184 milyon TL

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005; Altındağ, Ankara) orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Arda Güler doğum tarihi : 25 Şubat 2005

Arda Güler kaç yaşında : 17 yaşında

Arda Güler aslen nereli : Ankara

Arda Güler mesleği ne : Futbolcu

Arda Güler hangi takımda : Fenerbahçe

Arda Güler mevkisi ne : Orta saha

Arda Güler boyu kaç : 1.76 m

Arda Güler kilosu kaç : -

Arda Güler forma numarası ne : 10

Arda Güler altyapıda hangi takımdaydı : Gençlerbirliği

Fenerbahçe

2021

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı.

2021-2022

Fenerbahçe'yle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına, ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağtay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, girdikten 3 dakika sonra topu ağlara göndererek maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'e getirdi. Arda, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Aynı zamanda bu gol Arda'yı Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. 90+4. dakikada ise Mërgim Berisha'ya asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı.

Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.