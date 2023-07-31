Arda Güler, menisküs sakatlığı geçirmesi nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in sakatlık durumuna göre lisansının dondurulabileceği ifade edildi. Peki Arda Güler'in lisansı donduruldu mu? Arda Güler'in lisansı dondurulacak mı, sakatlık son durumu nedir?

Arda Güler'in lisansı dondurulacak mı? Arda Güler, menisküs sakatlığı geçirmesi nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in sakatlık durumuna göre lisansının dondurulabileceği ifade edildi. Peki Arda Güler'in lisansı donduruldu mu? Arda Güler'in lisansı dondurulacak mı, sakatlık son durumu nedir? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN LİSANSI DONDURULACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndüğünü duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve Real Madrid'in kontenjan açmak için Arda Güler'in sözleşmesini ocak ayına kadar dondurabileceği yer aldı.