Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından resmen eflatun-beyazlı ekibe katıldı. Sezon öncesi kampı için Real Madrid ile ABD'ye gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu burada ilk maçlarına çıkacak. Peki Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? Arda Güler ilk kez ne zaman Real Madrid forması ile maça çıkacak?

Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından resmen eflatun-beyazlı ekibe katıldı. Sezon öncesi kampı için Real Madrid ile ABD'ye gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu burada ilk maçlarına çıkacak. Peki Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak? Arda Güler ilk kez ne zaman Real Madrid forması ile maça çıkacak? Detaylar...

ARDA GÜLER İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Real Madrid'in ABD'de gerçekleştirilecek 2023-2024 sezonu öncesindeki kampına katılacak olan Arda Güler, dünya devlerine karşı boy gösterecek. Milli futbolcu, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giyecek.

23 TEMMUZ'DA START VERECEKLER

Real Madrid'in ABD kampı 23 Temmuz'da başlayacak ve 2 Ağustos'ta sona erecek. Kamp sürecinde eflatun-beyazlıların oynayacağı karşılaşmaların yayıncı kuruluşu henüz belli değil. Ancak mücadeleler Real Madrid TV ve Real Madrid'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:

23 Temmuz / AC Milan

26 Temmuz / Manchester United

29 Temmuz / Barcelona

2 Ağustos / Juventus