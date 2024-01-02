Arda Güler ilk maçı ne zaman? Arda Güler ne zaman oynayacak?

Arda Güler ilk maçına ne zaman çıkacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Real Madrid Teknik Direktörü'nün yaptığı açıklama sonrasında Arda Güler'in durumu merak konusu oldu. Arama motorlarında Arda Güler ne zaman oynayacak sorgulatılıyor. Peki, Arda Güler ilk maçı ne zaman? Arda Güler ne zaman oynayacak? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER İLK MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takıma döndüğünü ve ilk maçına yarın çıkacağını duyurdu. Ancelotti, "Arda için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak" dedi. Real Madrid ile Mallorca arasındaki müsabaka, çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.