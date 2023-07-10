Sosyal medyada yer alan ve basında geniş yer bulan Real Madrid'in yeni yıldızı genç milli futbolcumuz Arda Güler'in Duru Nayman ile sevgili olduğu iddia edildi. Peki Arda Güler ile Duru Nayman sevgili mi? Arda Güler'in yeni sevgilisi kim?

Duru Nayman Arda Güler sevgili mi? Sosyal medyada yer alan ve basında geniş yer bulan Real Madrid'in yeni yıldızı genç milli futbolcumuz Arda Güler'in Duru Nayman ile sevgili olduğu iddia edildi. Peki Arda Güler ile Duru Nayman sevgili mi? Arda Güler'in yeni sevgilisi kim? Detaylar...

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN SEVGİLİ Mİ?

Genç yıldız futbolcu Arda Güler'in sevgilisi Real Madrid'e transferinin ardından merak edilenler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Arda Güler'in Galatasaray'ın Kadın Basketbol takımı oyuncusu Duru Nayman ile sevgili olduğu ileri sürülüyor.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur.

Şu an Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır.