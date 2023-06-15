Türkiye'nin genç yeteneği başarılı futbolcu Arda Güler çok araştırılıyor. Arda Güler hangi takımdan geldi? Arda Güler hangi takımdan Fenerbahçe'ye geldi? Arda Güler hangi takımı istiyor? Arda Güler nasıl Fenerbahçe'ye geldi?

2005 doğumlu 18 yaşındaki başarılı genç yetenek futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Arda Güler hangi takımdan geldi? Arda Güler hangi takımdan Fenerbahçe'ye geldi? Arda Güler hangi takımı istiyor? Arda Güler nasıl Fenerbahçe'ye geldi?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDAN GELDİ? ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDAN FENERBAHÇE'YE GELDİ?

Ankara'ya bağlı Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Arda Güler, 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve 'ikibuçukluk' lakabını aldı Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMI İSTİYOR?

Almanya doğumlu teknik adam İrfan Buz, Arda Güler'i isteyen kulüpleri açıkladı.Radyospor'a konuşan Buz, "Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart'tan, Bayern Münih'e ve Borussia Dortmund'a kadar bütün kulüpler Arda'nın üzerinde çok duruyorlar. Liverpool dışında da onu isteyen Premier Lig kulüplerinin olduğunu duydum'' dedi.

Transfermarkt'ın söylentilerine göre; Ajax, Newcastle United ve Napoli Arda Güler'in peşinde