Arda Güler hangi takıma gidecek, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Arda Güle Sevilla'ya mı transfer oldu?

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ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler, tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Haberde Benfica, Barcelona ve Real Madrid'in de yakından ilgilendiği genç yıldızı, Sevilla'nın ikna ettiği belirtildi.

Sevilla'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin dışında futbolcuya da ödeyeceği ücretle birlikte maddi olarak güçlük yaşama ihtimali bulunuyor. İspanyol ekibinin bu nedenle Bono, Ocampos ve Acuna gibi isimlerin satışına izin verilebileceği konuşuluyor.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in yeni adresinin Sevilla olduğu iddia edildi. İspanyol basınından Mundo Deportivo, genç yıldızın Sevilla'yı seçtiğini ve resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğunu yazdı.

ARDA GÜLE SEVILLA'YA MI TRANSFER OLDU?

Transferin gözde ismi Arda Güler için İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid ve Barcelona'nın da peşinde olduğu futbolcunun Sevilla'yı seçtiği öne sürüldü.