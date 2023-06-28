Arda Güler hangi takıma gidecek, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Arda Güle Sevilla'ya mı transfer oldu?
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler, tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Haberde Benfica, Barcelona ve Real Madrid'in de yakından ilgilendiği genç yıldızı, Sevilla'nın ikna ettiği belirtildi.
Sevilla'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin dışında futbolcuya da ödeyeceği ücretle birlikte maddi olarak güçlük yaşama ihtimali bulunuyor. İspanyol ekibinin bu nedenle Bono, Ocampos ve Acuna gibi isimlerin satışına izin verilebileceği konuşuluyor.