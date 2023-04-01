Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerini peşine taktı. Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği futbolcu için Real Madrid'de girdi. İspanyol basınında Arda'nın en büyük hayalinin eflatun-beyazlılarda forma giymek olduğu ve olası bir tercih durumunda Real Madrid'i seçeceği belirtildi. Peki, Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler Barcelona mı Real Madrid mi?

Bu takımları reddetme şansı yok! Real Madrid ve Barcelona Arda'nın peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız Arda Güler, yeteneğiyle dünya devlerinin takibinden çıkmıyor. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Peki, Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler Barcelona mı Real Madrid mi?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de Arda Güler için devreye girdi. Eflatun-beyazlıların genç yıldızın maç videolarını izlediği belirtilirken, başkan Florentino Perez'in de 18 yaşındaki futbolcuya özel bir ilgisi bulunuyor.

REAL MADRID'İ SEÇECEK

Haberde "Türk Messi" lakabıyla anılan Arda Güler'in en büyük hayalinin ise Real Madrid'de forma giymek olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun tercih yapmak durumunda kalırsa, eflatun-beyazlıları seçeceği konuşuluyor.