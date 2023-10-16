Arda Güler haberleri SON DAKİKA! Arda Güler ne zaman ilk maçına çıkacak?

"Arda Güler ne zaman ilk maçına çıkacak?" Merak ediliyor. Real Madrid'de Arda Güler'in aylar süren sakatlığı sonrası sahalara geri döneceği tarih belli oldu. teknik direktör Ancelotti ile bir görüşme yapan milli futbolcu, hangi maçlarda süre alacağını öğrendi. Peki, Arda Güler haberleri son dakika neler? İşte detaylar…

Sevinçten gözyaşlarını tutamayan genç yıldız, hemen annesini aradı ve mutlu haberi verdi. Sezon başındaki sakatlığını atlattıktan sonra sahaya çıkamadan bir kez daha sakatlanan Arda Güler, geri dönmeye hazırlanıyordu. Peki, Arda Güler haberleri SON DAKİKA neler? Arda Güler ne zaman ilk maçına çıkacak? İşte detaylar…

ARDA GÜLER SON DAKİKA HABERLERİ

Defansa Central'da yer alan habere göre, Ancelotti ile duygusal bir konuşma yapan ve formasına kavuşacağını öğrenen Arda Güler çok duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan ve görüşme sonrası hemen annesini arayan genç yıldız, "Bernabéu'da ilk maçıma çıkacağım an geldi. Bu benim en büyük hayalimdi." dedi.

ARDA GÜLER NE ZAMAN İLK MAÇINA ÇIKACAK?

Arda Güler'in Real Madrid formasını takımın önündeki ilk 3 maçtan birinde giymesi bekleniyor. Milli futbolcu Sevilla, Braga ya da Barcelona maçlarından birinde eflatun-beyazlı formayı sırtına geçirecek.