Arda Güler golü izle! (VİDEO) Arda Güler'in Dinamo Kiev'e attığı gol videosu izle!

Arda Güler golü izle! Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçta Arda Güler güzel bir gole imza atarak Fenerbahçe'yi 1- öne geçirdi. Peki, Arda Güler'in Kiev'e attığı gol nereden izlenir? Arda Güler golü izle! Arda Güler'in Dinamo Kiev'e attığı gol videosu izle!

ARDA GÜLER'İN DİNAMO KİEV'E ATTIĞI GOL

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldız attığı paslar ve çalımlarıyla karşılaşmaya damga vururken, başarılı performansını attığı akıl dolu gol ile süsledi. Sadece Türk futbolseverlerin değil, sosyal medyada yabancıların da Arda Güler için övgü dolu yorumlar yaptığı görüldü.

Arda Güler'in attığı gol EXXEN Spor YouTube kanalında maçın hemen ardından yayınlanacaktır.

MAÇA MÜTHİŞ BAŞLADI

Maça harika başlayan Arda Güler, attığı paslar ve özellikle takımın geçiş hücumlarında rakiplerine attığı çalımlarla tüm taraftarları ayağa kaldırdı. Genç yıldız müthiş performansını golle süsledi.

FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Crespo'nun ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Dinamo Kiev kalecisi topu Arda'nın önüne attı. Yıldız futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.