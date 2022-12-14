Uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Arda Güler'in bonservisindeki pay konusunda orta yolu buldu. Futbolseverlerin gündeminde yer alan sorular ise Arda Güler gidiyor mu? Arda Güler Gençlerbirliği'ne mi gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek? oldu. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu olarak adlandırılan Arda Güler'in Gençlerbirliği ile anlaştı haberleri üzerine Sarı- Lacivertli ekibin taraftarları arama motorlarında Arda Güler gidiyor mu? Arda Güler Gençlerbirliği'ne mi gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

ARDA GÜLER GİDİYOR MU?

Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisindeki payı satın alınmak için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara ekibinin asbaşkanı Mehmet Soylu, "Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi." ifadelerini kullandı. Sözlerine şöyle devam etti;

"11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin Euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23'ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık. 2 yabancı, 1 tane de yerli firmayla konuşuldu ama yabancıların hiçbiri yanaşmadı. Firmayla da 1,5 yıllığına 11 milyona liraya isim sponsorluğu verildi. Bugün itibarıyla borçlar sıfırlanıyor. Geçmiş dönemden yapılandırılamayan 9 milyon 600 bin lira vergi borcu var. Af kapsamına girmeyen bir rakam. Bu borcu da mali kriterler nedeniyle kapatmamız isteniyor."