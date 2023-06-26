Arda Güler Fenerbahçe transfer haberi! İşte Arda Güler'in yeni takımı! Arda Güler nereye gidiyor? Arda Güler hangi takıma transfer olacak 2023?

Dünya devlerini peşine takan genç yetenek Arda Güler Avrupa kulüplerinin radarına takıldı. Transferi konusunda ılımlı bir hava bulunan Güler için nereye gideceği merak konusu oldu. Peki, Arda Güler nereye gidiyor? Arda Güler hangi takıma transfer olacak 2023? Arda Güler transfer oldu mu?

Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e en cazip teklif İspanya'dan geldi. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler'in yeni takımının neresi olacağı merak konusu oldu. Peki, Arda Güler nereye gidiyor? Arda Güler hangi takıma transfer olacak 2023? Arda Güler transfer oldu mu?

ARDA GÜLER FENERBAHÇE TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Arda Güler için Real Madrid, Milan ve Barcelona'nın da ilgisine rağmen Fenerbahçe'ye çekici bir teklifte bulundu. Real Madrid, Arda Güler'i renklerine katmak ve sarı-lacivertli takımda bir yıl daha kiralık oynamasına izin vermek için çok cazip bir teklif sundu. Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler'in bir sezon daha kulüpte kalmasına olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor. 18 yaşındaki futbolcu için 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunurken, Milan'ın bonuslarla birlikte 22 milyon euro civarında bir teklif sunacağı konuşuluyor.

ARDA GÜLER NEREYE GİDİYOR?

Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve yönetim, takım kaptanları ve taraftarlar, yükselen futbol fenomeni Arda Güler'in takımda kalması için çaba sarf ediyor. Ancak genç yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini gizlemiyor. Arda, yapılan ikinci görüşmede de yöneticilere yurtdışında oynamak isteğini iletti. Tarafların bayram sonrasında tekrar bir araya geleceği, ancak görüşmelerin olumsuz bir yönde ilerlediği ifade ediliyor. Fenerbahçe, ayrılık olasılığına karşı hazırlık yapıyor. Kulüp, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin peşin ödenmesini talep ederken taksitli teklifleri reddediyor.

Ayrıca, anlaşma sonucunda sonraki bir satıştan pay alınması üzerinde de çalışılıyor. Milan, Sandro Tonali'yi 70 milyon Euro karşılığında Newcastle United'a sattıktan sonra Arda ile görüşmek için resmi izin istedi. Arda Güler, Real Madrid ve Barcelona'nın da ilgilendiği bir oyuncu olmasına rağmen, imza atacağı takımda düzenli olarak forma giymek önceliği. Bu nedenle 18 yaşındaki yetenek, Milan, Borussia Dortmund, Sevilla, Benfica, Ajax ve Leipzig gibi kendisini ilk 11'de düşünen takımlara öncelik veriyor.