Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Dünya devi 2 kulüp teklif yaptı!

İlk kez A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa devleri harekete geçti. İki dev kulüp, sarı-lacivertlilere resmen teklif yaptı. Arda Güler'in adı Barcelona ile geçiyordu. İki büyük kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Peki, Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Arda Güler için gemileri yaktılar! Dünya devi, Fenerbahçe'ye çılgın teklifi yaptı

Arda Güler'in transfer olacağı iddiaları sosyal medyada geniş yer kaplıyordu. İlk kez A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa devleri harekete geçti. İki dev kulüp, sarı-lacivertlilere resmen teklif yaptı. Arda Güler'in adı Barcelona ile geçiyordu. İki büyük kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Peki, Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte detaylar...

ARDA GÜLER'E İKİ DEV KULÜPTEN TEKLİF

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu. 17 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund 22.5 milyon euro, Ajax ise 17 milyon euroluk teklif yaptı. Paris Saint-Germain'in sportif danışmanı Luis Campos ise genç yıldızı yakın takibe aldı.Sarı-lacivertlilerin teklifleri reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund 22.5 milyon euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ise 17 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler iki kulübünde teklifini kabul etmedi.

CAMPOS DA ARDA'YI TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de sportif danışmanlık yapan Luis Campos, Arda'yı takibe aldı.