Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler transfer sezonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılacak mı açıkladı. Arda Güler hangi takıma geçti merak konusu oldu. Peki, Arda Güler Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Arda Güler hangi takıma geçti? İşte detaylar...

Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok net açıklamalarda bulundu. Kullanıcılar tarafından Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılma durumu merak konusu oldu. Peki, Arda Güler Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Arda Güler hangi takıma geçti? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Arda Güler için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok net açıklamalarda bulundu. Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde genç yıldızın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyeceğini belirtti.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak." dedi.