Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olup, olmadığına ilişkin detayları açıkladı. Peki, Arda Güler El Clasico maçında oynayacak mı? El Clasico maçında Arda Güler kadroda var mı?

Arda Güler El Clasico maçında oynayacak mı? Sorusu, oynanacak olan maç nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda yer alıp, almadığını belirten soruları yanıtladı. Peki, Arda Güler El Clasico maçında oynayacak mı? El Clasico maçında Arda Güler kadroda var mı? Arda Güler El Clasico neden yok, sakat mı?

ARDA GÜLER EL CLASİCO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı. Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi. Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.