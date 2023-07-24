Arda Güler canlı izle! Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid Milan şifresiz canlı izleme linki var mı (S Sport)? Real Madrid Milan maçı ne zaman?
Gündem Haberleri
Real Madrid'in AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçında Arda Güler'in kadroda olup olmadığı merak ediliyor. Real Madrid Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz canlı izleme linki var mı? Sporseverlerin ilgi odağı olan maçla ilgili detaylar haberimizde. Real Madrid Milan maçı ne zaman?
İspanyol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi. Peki, Real Madrid Milan şifresiz canlı izleme linki var mı (S Sport)? Arda Güler canlı izle! Arda Güler il 11'de mi? Real Madrid Milan şifresiz canlı izleme linki var mı (S Sport)?
Real Madrid-Milan Maçı, 24 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 05:00'TE başlayacak. Real Madrid ve Milan, karşı karşıya geleceği Soccer Champions Tour maçı, Pasadena'da, Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak.
Hazırlık maçı S Sport'tan yayınlanacak.
Maçın kadrosu henüz açıklanmadı.
Real Madrid Milan maçını S Sport platformundan izleyebilirsiniz.