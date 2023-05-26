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Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler toplam kaç dakika oynadı?

Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler toplam kaç dakika oynadı?

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Arda Güler'in sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyordu. Peki Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler toplam kaç dakika oynadı?

Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına dek uzattıSon Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı

Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler'in sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyordu. Peki Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler toplam kaç dakika oynadı? Detaylar...

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ DK OYNADI?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.

Arda Güler bu sezon kaç dk oynadı? Arda Güler toplam kaç dakika oynadı?

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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