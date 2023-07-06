Futbolseverler Arda Güler'in bonservis bedeli ve hangi takıma transfer olduğunu merak ediyor. Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Futbolseverler ise Arda Güler bonservis bedeli ne kadar? Arda Güler hangi takıma transfer oldu? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

Arda Güler bonservis bedeli ne kadar? Arda Güler hangi takıma transfer oldu? soruları gündemde yerini aldı. Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın transferi için eflatun-beyazlılarla görüşmelere başlandığını duyurdu. Arda Güler transferinin ardından ise Arda Güler bonservis bedeli ne kadar? Arda Güler hangi takıma transfer oldu? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ARDA GÜLER BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Madrid'e gitti. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçtu. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.