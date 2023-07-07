İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, Arda Güler'in anlaşma ayrıntılarını duyurdu. Sporseverler ise merak ediyor Arda Güler Bolu'lu mu? Arda Güler aslen nereli, kaç yaşında? Arda Güler hangi takımda? Arda Güler transfer ücreti, bedeli, fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Real Madrid, Fenerbahçe'ye nakit olarak 20 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Bunun yanında 10 milyon Euro oyuncu ve kulüp başarı bonusları eklenecek. Arda'nın sonraki satışından elde edilecek kârdan payın %20'si Fenerbahçe'ye verilecek. Sporseverler ise Arda Güler'in özel bilgilerini merak ediyor. Arda Güler Bolu'lu mu? Arda Güler aslen nereli, kaç yaşında? Arda Güler hangi takımda? Arda Güler transfer ücreti, bedeli, fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

ARDA GÜLER BOLU'LU MU, ASLEN NERELİ?

25 Şubat 2005 Ankara doğumlu Arda Güler aslen Bolu Mengen'lidir. İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler 18 yaşındadır.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA?

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

ARDA GÜLER TRANSFER ÜCRETİ, BEDELİ NE KADAR?

İspanyol devi Real Madrid Arda Güler transferi için 20 Milyon Euro transfer bedeli ve 10 Milyon Euro'da bonus bedeli ödenecek. Eflatun-lacivertli ekiple 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'i tüm dünya konuşuyor. Transfermarkt'ın istatistiklerine göre bu transferden sonra Arda Güler dünyada en değerli 608. oyuncu oldu. İspanya La Liga'da ise 78. sırada yer alırken Türkiye'de en değerli 7. oyuncu konumuna yükseldi.

ARDA GÜLER NEDEN REAL MADRİD'İ SEÇTİ?

Neden Barcelona yerine Real Madrid'i seçtin? sorusuna Arda Güler: "Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Ama Real Madrid sizi istediğinde buraya gelmeniz gerekiyor. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Bütün yeteneklerimi Real Madrid'te göstermek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Sözlerine "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum" diyerek devam eden Arda Güler Fenerbahçe ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için hiç kolay değildi. Dünyanın en iyi kulübüne geldim ve kulübüm de benim üzerimden maddi bir kazanç sağladı. Kariyerim açısından önemli bir seçimdi. Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu." ifadelerini kullandı.

Arda Güler yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım."