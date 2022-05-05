Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler başka takıma mı gidiyor merak edildi. Son dakika gelen haberlere göre, Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer girişimlerini hızlandırdı. Peki, Arda Güler başka takıma mı gidecek 2022? Arda Güler hangi takıma transfer oluyor? Arda Güler'in yeni takımı neresi?

ARDA GÜLER BAŞKA TAKIMA TRANSFER Mİ OLACAK 2022?

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer girişimlerini hızlandırdı. Alman devinin transferi sonuçlandırmak için Barcelona'nın önüne geçtiği öğrenildi.

BORUSSIA DORTMUND, BARCELONA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sporx'in Diario Sport'tan aktardığı habere göre, Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Borussia Dortmund'un, transfer için şu an Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı. Arda'nın bu sezon Fenerbahçe'deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, Türkiye'de genç yeteneğin Avrupa'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi. Bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Fenerbahçe'de 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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