Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip olan Barcelona, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olan oyuncunun bonservisine 23 milyon euro ödeyecek. Peki, Arda Güler Barca'ya gitti mi 2023? Arda Güler Barcelona'ya transfer oldu mu, son durum nedir? Arda Güler La Liga'ya gitti mi? İşte detaylar...

Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu

Anlaşma tamam gibi! Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak

Arda Güler Barcelona'ya transfer oldu mu? Arda Güler yeni sezonda Barcelona'da mı oynayacak? futbol severlerin gündemi arasında yer alan konulardan birisidir. Peki, Arda Güler Barca'ya gitti mi 2023? Arda Güler Barcelona'ya transfer oldu mu, son durum nedir? Arda Güler La Liga'ya gitti mi? İşte bilgiler...

ARDA GÜLER BARCELONA'YA MI GİDİYOR 2023?

Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, yıldız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve Arda'nın serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak.

Barcelona, Arda Güler'in şart koşması sonucu 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olan yıldız futbolcu için fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek.

ARDA GÜLER TRANSFER OLDU MU, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR MU?

Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre, Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.