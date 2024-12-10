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Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi?

Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi?
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Atalanta - Real Madrid maçı canlı izle yoğun ilgi görüyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, merak edildi. Peki, Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu?

Atalanta - Real Madrid mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo, Bellingham gibi yıldızlara sahip olan İspanyol devi, Atalanta mücadelesinden mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi?

ARDA GÜLER ATALANTA REAL MADRİD MAÇINDA YOK MU?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta - Real Madrid mücadelesi bugün (10 Aralık) Salı günü saat 23.00'da başladı. Mücadele Türkiye'den sadece tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Stadio di Bergamo'da oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Arda Güler yedekler arasında yer alıyor.

İşte kadrolar:

Real Madrid

Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi?

Atalanta :

Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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