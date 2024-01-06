Arda Güler Arandina maçında oynayacak mı? Arda Güler Arandina - Real Madrid kadrosunda var mı?

Arda Güler Arandina maçında oynayacak mı? Sorusu, sakatlığı sebebiyle bir türlü forma şansı bulamaması nedeniyle gündemde yer almakta. 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla Arandina karşısında oynayıp, oynayamayacağı merak konusu oluyor ve araştırmalar devam ediyor. Peki, Arda Güler Arandina maçında oynayacak mı? Arda Güler Arandina - Real Madrid kadrosunda var mı?

ARDA GÜLER ARANDİNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler şanssızlığı geride bırakıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanacak Kral Kupası maçında Arda Güler'i ilk 11'de başlatacak. Real Madrid-Arandina Kral Kupası maçı, Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak. Peş peşe yaşadığı sakatlıkları atlatan Arda, son oynanan Mallorca maçında kadroda yer alsa da oyuna giremedi.