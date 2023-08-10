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Arda Güler ameliyat mı olacak, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

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İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü. Peki Arda Güler ameliyat mı olacak, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

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Arda Güler ameliyat mı olacak? İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat olacağı öne sürüldü. Peki Arda Güler ameliyat mı olacak, sahalardan ne kadar uzak kalacak? Detaylar...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sağ dizinde sakatlık tespit edilen genç yetenek Arda Güler, ameliyat olacak. 18 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

The Athletic'de yer alan habere göre, Real Madrid'in, 18 yaşındaki Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

Eflatun-beyazlılarda henüz forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Arda Güler ameliyat mı olacak, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

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