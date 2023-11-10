Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu. Peki, Arda Güler aday kadroda mı? A Milli Takım aday kadrosunda Arda Güler var mı, milli takıma çağrıldı mı?

Arda Güler aday kadroda mı? A Milli Takım aday kadrosunda Arda Güler var mı, milli takıma çağrıldı mı?

Arda Güler aday kadroda mı? Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu. Peki, Arda Güler aday kadroda mı? A Milli Takım aday kadrosunda Arda Güler var mı, milli takıma çağrıldı mı? Detaylar...

ARDA GÜLER ADAY KADRODA MI?

A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve Galler'e konuk olacağı EURO 2024 Elemeleri grup müsabakasının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Arda Güler yer almadı.

MAÇLAR 18 VE 21 KASIM'DA

A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.