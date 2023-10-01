Genç yaşına rağmen makyaj sanatında büyük bir çıkış yakalayan ve kendini kanıtlayan bir yetenek olarak öne çıkan Arda Bektaş, merak konusu oldu. Peki, Arda Bektaş kimdir? Arda Bektaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çektiği makyaj videolarıyla büyük bir kitleye hitap eden makyaj artisti Arda Bektaş, cinsiyet geçiş süreciyle ilgili süreç merak konusu oldu. Peki, Arda Bektaş kimdir? Arda Bektaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ARDA BEKTAŞ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Arda Bektaş 1.72 m boyundadır ve 70 kilodur.

20 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya göster Arda Bektaş, sosyal medya fenomenidir ve makyaj videoları vasıtasıyla ün kazanmıştır. Arda Bektaş, ayrıca tarzı, kıyafetleri, aksesuarları ve sözleri ile diğer fenomenlerden ayrılan bir stile sahiptir. YouTube hesabından da paylaşımlarına ayakta eden Arda Bektaş'ın250 bin üzeri takipçisi bulunmaktadır. Arda Bektaş Sihirli Annem d dizisinde oynamamıştır.

Makyaj sanatçısı Arda Bektaş, genç yaşına rağmen boyalar dünyasında adından söz ettiriyor. 20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Bektaş, boyalar tutkusuna olan ilgisiyle tanınır. Henüz 15 yaşında YouTube platformunda makyaj videoları çekmeye başlayarak kendini tanıtmaya başladı.

Eğitimini tamamladıktan şekerleme makyaj alanında kendisini geliştiren Arda Bektaş, çalışmalarıyla geniş bir takipçi kitlesi edindi. Boyalar dünyasındaki yeteneği ve yaratıcılığı sayesinde kısa sürede tanınan bir yayıncı haline yaklaştı.

Arda Bektaş'ın makyaj konusundaki başarısı, tam olarak kendisini değil aynı zamanda Türkiye'deki makyaj sanatını da geliştirmesine katkı sağlıyor.

Makyaj dünyasının genç yeteneği Arda Bektaş, olgunlaşma yıllarda makyaj sanatındaki kariyerine daha da yükselterek ve kendisini gelecekte makyaj dünyasının önde göster isimlerinden biri olarak görebiliriz..