Çektiği makyaj videolarıyla tanınan trans fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın asistanı Furkan Çağman tarafından Nişantaşı'nda saldırıya uğradı. Arda Bektaş ile Furkan Çağman olayı nedir ve Arda Bektaş'ın sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Arda Bektaş'a, Kerimcan Durmaz'ın asistanı saldırdı! Arda Bektaş ile Furkan Çağman olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

ARDA BEKTAŞ'A, KERİMCAN DURMAZ'IN ASİSTANI SALDIRDI

Trans fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın asistanı Furkan Çağman'ın saldırısına uğradı. Sokak ortasında şiddet gördüğü görüntüyü yayınlayan Bektaş, "Başıma gelebilecek herhangi bir fiili olaydan Kerimcan Durmaz, Furkan Çağırman ve yakın çevreleri sorumludur" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Durmaz sessiz kalırken Çağman da "Bana iftira atıyordu, yolda görünce kendimi tutamadım" dedi.

ARDA BEKTAŞ İLE FURKAN ÇAĞMAN OLAYI NEDİR?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete maruz kaldığını anlatan Arda Bektaş, şu ifadeleri kullandı: "Biraz sonra paylaşacağım şey için çok üzgünüm ve yaşadığım bu üzücü ve son derece talihsiz olayı sizlerle üzülerek paylaşmak zorundayım. Kerimcan Durmaz ve yakın çevresi bu videoda bulunan asistanı Furkan Çağman gibi insanlarla arkadaşlık yaptığımız süreçten bu güne kadar sizin bilmediğimiz bir çok şekilde şahsıma mobbing, psikolojik şiddet, gerçeklikle ve uzaktan yakından ilgilisi bulunmayan dedikodular ve bir çok haksız fiil ile karşı karşıya kaldım. Ancak Samet ile arkadaşlığım benim için çok önemli olduğu için hep alttan aldım, göz ardı ettim ve konuları uzatmadım. Ancak geçtiğimiz aylarda yine bir polemik yaşandı, şahsımın Selin Ciğerci'ye hep saygı duymam, sevmem, desteklememden dolayı hepsi ile arkadaşlığımız bitti. Daha sonrasında sizlere yaşadıklarımdan biraz olsa da bana yapılanlardan bahsettim ve konuyu kapattım. Uzun süredir bu şahısların hiç birisi ile görüşmüyorum. Ancak bugün evimin bir arka sokağında işe giderken saldırıya uğradım. Kulaklığım takılı olduğu için sinsice arkamdan yaklaşarak bana saldıran Furkan Çağmana karşı kendimi koruyamadım."

"BAŞIMA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR OLAYDAN KERİMCAN SORUMLUDUR"

"Ülkemin ve şahsımın içinde olduğu şiddet sarmalından payıma düşeni üzülerek yaşadım. Artık bu insanların fiziksel şiddete varan eylemlerinden yoruldum ve çok üzgünüm. Türk adaletine güveniyorum. Dilerim ki bu insanların bana karşı yıllardır süren nefreti, önümü kapatma çabaları, hırsları, sözlü ve fiziksel şiddete dönen eylemleri durum biter, ancak başıma gelebilecek herhangi bir fiili olaydan Kerimcan Durmaz, çalışanı Furkan Çağırman ve yakın çevreleri sorumludur gereği için Türk adaletine ve Emniyet güçlerine baş vurmuş durumda olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım." Arda Bektaş'ın paylaşımına Bahar Şahin, Özge Ulusoy, Yasemin Balta ve Gözde Türker başta olmak üzere birçok fenomenden destek geldi.

KERİMCAN SESSİZ KALDI

Kerimcan Durmaz ise hakkındaki suçlamaların ardından herhangi bir açıklama yapmayarak Selin Ciğerci'nin yanına gitti. Instagram hesabındanSelin Ciğerci ile bir karesini paylaşan Durmaz, "Sonunda kavuştuk" demekle yetindi.

Furkan Çağman ve Kerimcan Durmaz

FURKAN ÇAĞMAN: BANA İFTİRA ATIYORDU GÖRÜNCE KENDİMİ TUTAMADIM

Sokak ortasında Bektaş'a şiddet uygulayan Furkan Çağman ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan videoyla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak isterim. Videoda gördüğünüz şahıs sistematik olarak uzun süredir hakkımda iftira atarak onur ve gururumu incitecek eylemlerde bulunmaktadır. Bu durum sosyal çevremi, aile ve arkadaşlık ilişkilerimi ayrıca psikolojimi de ciddi anlamda bozmuştur. Bugüne kadar adı geçen kişinin paylaşımlarına hiçbir şekilde karşılık vermeme rağmen beni ve arkadaşlarımı hedef alan ısrarlı bir biçimde bu paylaşımlarına devam etmiştir."

"Arkadaşım Samet ile Nişantaşı'nda yürürken şahsı birden karşımda gördüm. Anlık bir refleks ile kendimi kontrol edememiş ve maalesef bu tatsız görüntüler ortaya çıktı. Öncelikle böyle bir olayın içerisinde yer aldığım için gerçekten çok üzgünüm. Beni tanıyan herkes bu yaşıma kadar hiçbir şiddet eyleminin içerisinde yer almadığımı da gayet iyi bilmektedir. Herkesten böyle durum içerisinde bırakıldığım için yine de özür dilerim. Çok uzun süredir beni haksız yere tahrik edip hakkımda türlü iftiralar ve hakaretler eden ve bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren kişi ve kişiler hakkında benim de yasal yollara başvuracağımı bilmenizi isterim."