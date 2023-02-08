2019 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'nin sahibi olan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depremde üzerine dolap devrildiğini ve komşularının yardımıyla kurtarıldığını söyleyen Ayten, "Biri yetişerek dolabı kaldırdı ve gövdemi altından çıkarabildik" dedi. Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kurtuldu mu, yaşıyor mu?

21 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesinde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

ARDA AYTEN KURTULDU MU?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem esnasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Arda Ayten, şu ifadeleri kullandı: "Deprem anı... 04.00 civarı uyumaktaydım. Uyanmama az kalmış olmalıydı. Annemin her seferinde şiddeti artan 'Arda, Arda?' seslerine uyandım. Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmıştım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik. Üzerimize ne bulduysak giydik. Dışarı çıktık. Arabayla kenara çekip ne olduğunu anlamaya çalıştık. Önümde akın akın süregiden araba konvoyunu görünce aklım başıma gelmeye başladı. Sandığımızdan daha büyük bir şeydi bu."