Archax ve Assetera'dan Birleşik Krallık'ta tokenize fon devrimi

Finans dünyasının devleri, Blockchain teknolojisinin gücünü kullanarak yatırım alanında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Assetera ve Archax'ın bu cesur girişimi, sadece Abrdn'nin fonlarıyla sınırlı kalmayacak. Diğer büyük varlık yöneticilerinin de bu trende katılması bekleniyor. Bu gelişme, yatırımcılara geleneksel finans araçlarına Blockchain üzerinden erişim imkanı sunarak, likidite ve şeffaflık konusunda yeni standartlar belirleyebilir.

FCA Onaylı Archax, Kripto Dünyasına Köprü Kuruyor

Dijital menkul kıymet dağıtım platformu Assetera ile Finansal Yönetim Kurumu (FCA) tarafından düzenlenen dijital menkul kıymet borsası Archax arasındaki stratejik ortaklık, İngiltere merkezli Abrdn ve diğer küresel yatırım şirketlerindeki yatırımcılara 91 tokenize fona erişim sağlayacak. Bu hamle, tokenize gerçek dünya varlığı (RWA) pazarındaki düzenleyici belirsizlik, sınırlı likidite ve teknolojik karmaşıklıklar dahil olmak üzere çeşitli zorlukları ele almayı amaçlıyor.

Assetera platformu başlangıçta 506 milyar İngiliz sterlini (662,4 milyar dolar) varlık yöneten Abrdn'den para piyasası fonlarına tokenize erişim sağlayacak. Diğer varlık yöneticilerinden gelen fonların da bunu takip etmesi bekleniyor.

Assetera sözcüsü, Archax'ın İngiltere'de düzenlenmiş bir dijital varlık borsası statüsünü ve Assetera'nın Avrupa'da 2014 Finansal Araçlar Piyasaları Direktifi (MiFID II) ve Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) ile düzenleyici uyumluluğunu vurguladı. Bu düzenleyici çerçeveler, düzenlenmiş RWA ticaretini desteklemeyi amaçlıyor.

İş birliği, fonlar ve yapılandırılmış ürünler dahil olmak üzere Archax'ta listelenen dijital varlıklara Assetera platformu üzerinden erişimi mümkün kılarak hem birincil satışları hem de ikincil piyasa işlemlerini kolaylaştırıyor. Archax'ın gelir direktörü Nick Donovan, iş birliğinin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) dijital varlık dağıtımı için yeni bir kriter belirlediğini ve Avrupa'da tokenize varlıkların benimsenmesini daha da ilerlettiğini söyledi.

Assetera sözcüsü, iki şirketin fon şirketleriyle ilişkiler kurmak ve Assetera platformuna daha fazla tokenize fon eklemek için iş birliği yapmayı planladıklarını ekledi. Bu hamle, kripto varlık pazarının genişlemesine ve çeşitlenmesine katkıda bulunabilir.

Varlıkları tokenize etme fırsatları geleneksel finansal piyasaları, gayrimenkul, emtia, sanat, fikri mülkiyet ile nakit ve mevduatları kapsıyor. Bu geniş yelpaze, yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarına daha kolay erişim sağlayabilir.

Avrupa'nın artan likidite taleplerini etkili bir şekilde karşılama yollarını tartışırken, Assetera sözcüsü uzun vadeli başarı için tokenize menkul kıymetler alanının erken aşamalarında dağıtıma öncelik verilmesinin altını çizdi. Dağıtım, varlıkla aktif olarak ilgilenen yeterli sayıda katılımcının (alıcılar ve satıcılar) ağırlanmasıyla ilgilidir.

Assetera şu anda devredilebilir menkul kıymetler, fon birimleri ve türevler dahil olmak üzere çeşitli tokenize finansal araçların yanı sıra gayrimenkul ve sanat gibi geleneksel RWA'ları listeliyor. Bu geniş ürün yelpazesi, platformun farklı yatırımcı ihtiyaçlarına cevap verme potansiyelini gösteriyor.

25 Eylül'de Assetera, Polygon Blockchain ağında kurum içinde geliştirilen akıllı sözleşmeleri kullanacağını duyurdu. Assetera, girişimin bir parçası olarak, satın alma, takas ve uzlaşma için stablecoinleri kullanarak atomik takaslar yoluyla doğrudan Polygon ağında ticaret faaliyetlerini yürütüyor.