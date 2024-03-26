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Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi

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Arazide otlayan inekleri dronla ahıra getirdi, o anları böyle görüntüledi

GİRESUN - Giresun'da yaşayan Faruk İlyasoğlu, evinin balkonundan kullandığı dronu ile ineklerini ahıra getirdi. İlyasoğlu, ineklerini drone ile evinin altındaki ahıra getirirken kaydettiği anları ise sosyal medyasında paylaştı.

Giresun'da direksiyon eğitmenliği ve elektrik işi ile uğraşan 24 yaşındaki Faruk İlyasoğlu hafta sonlarını ailesi ile birlikte merkeze bağlı Sultaniye köyünde geçiriyor. Köyde hayvancılık yapan ailesine yardım eden Faruk İlyasoğlu, araziye otlamaya bırakılan inekleri ise ilginç bir yöntemle ahıra getiriyor. Arazide otlayan ineklerinin yerini tespit etmek için dron kullanan İlyasoğlu, inekleri bulduktan sonra da evinin balkonundan komuta ettiği dronu ile inekleri bir araya toplayıp onları peşi sıra evinin altındaki ahıra getiriyor. Faruk İlyasoğlu dronu ile kayda aldığı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

"Böyle bir coğrafyada hayvanları bulmak zor olabiliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Faruk İlyasoğlu, "Giresun'da direksiyon eğitmenliği ve elektrik işi ile uğraşıyorum. Hafta sonu ise köyüme gelerek aileme yardım ediyorum. Ben dronu ilk başta hayvanlarımızı bulmak için kullanıyordum. Böyle bir coğrafyada hayvanları bulmak zor olabiliyor. Günlerce hayvanlarımızı aradığımız oluyor. Sonrasında onları bulabiliyorsam alabileceğimi de düşündüm, denedim ve güzel sonuç aldım. Annem hayvanların kendileri geldiğini düşünmüştü ama ben onları drone ile getirdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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