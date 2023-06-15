Arayış dizisi nerede çekildi? Arayış dizisi konusu nedir? Arayış dizisi oyuncu kadrosu!

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ARAYIŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Arayış dizisi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çekilmiştir.

ARAYIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.

ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta isimler de yer alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor.